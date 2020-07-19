В лесу Сергиева Посада грибники нашли тело женщины в чемодане

В подмосковном Сергиевом Посаде грибники обнаружили тело женщины в туристическом чемодане. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в следственном управления СК РФ по региону.

«По предварительным данным следствия, 18 июля в лесном массиве около железнодорожной станции «Радонеж» Сергиево-Посадского городского округа грибниками был обнаружен туристический чемодан с телом неустановленной пожилой женщины», - сообщила старший помощник руководителя управления по СМИ СУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначены судебно-медицинская и молекулярно генетические экспертизы.

Сотрудники СК принимают все меры для установления личности женщины и обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.