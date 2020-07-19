В Истре в многоквартирном доме взорвался водонагревательный бойлер

В Подмосковной Истре в субботу вечером произошел взрыв водонагревательного бойлера в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«В 22.20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке электрического водонагревательного бойлера в квартире по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ново-Петровское», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасательные подразделения установили, что хлопок произошел в квартире на первом этаже. Последующего возгорания не последовало. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, эвакуации и расселения жителей дома не потребовалось. Несущие конструкции здания не повреждены.