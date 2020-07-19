В Москве произошло массовое ДТП с участием маршруток
Авария произошла на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова.
© Фото: flickr
На западе Москвы столкнулись четыре машины, две из которых - маршрутки. Об этом сообщили в экстренных службах.
Авария произошла на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова. На месте работают экстренные службы и врачи.
«Произошло столкновение четырех машин, из них две маршрутки, которые ехали без пассажиров. Одна машина в результате столкновения перевернулась», - приводит ТАСС слова сообщения.
Информации о пострадавших нет. Сообщается, что на место столкновения приехали три машины скорой помощи. Выясняются все обстоятельства и причины аварии.