Ученый рассказал, какое влияние на жителей планеты окажет появление нового океана

Красное море в будущем может стать новым океаном. Такой прогноз дал специалист в области гидрометеорологии и океанографии, декан географического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Добролюбов.

«Красное море - это в будущем будет зародыш океана», - рассказал он телеканалу «Звезда».

Специалист отметил, что появление нового океана связано с разломом земной коры.

«Сейчас этот разлом существует, через Великие Африканские озера уходит к Красному морю», - сказал Добролюбов.

При этом он отметил, что на жителей планеты разлом не окажет сильного влияния, поскольку смещение не является существенным.

«Это раздвижение на 5-10 см в год. Будет у нас пропасть Красного моря расширяться на 5-10 см, и будет еще один залив. Ничего страшного», - подчеркнул декан географического факультета МГУ.

Ранее ученые спрогнозировали появление в будущем нового океана. Специалисты уточнили, что через 5-10 миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом.