Сход грязевого потока едва не снес машины в горах Дагестана: видео

Мощный сель сошел на одну из горных дорог в Дагестане. Огромный водопад из грязи и камней появился над узкой трассой. Видеозапись опубликовали очевидцы. В каком именно районе Дагестана это произошло, не уточняется.

На кадрах видно, что движение моментально остановилось, но некоторых водителей это ничуть не испугало. Кто-то даже решил проскочить под грязевым водопадом.

Обошлось без пострадавших, но это было крайне опасно для жизни. По словам очевидцев, спустя всего несколько минут на этом участке начался камнепад, и дорога оказалась заблокирована на несколько часов.

Причиной схода селевого потока стали сильные дожди, обрушившиеся на большую часть территории республики.