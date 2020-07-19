Сход грязевого потока едва не снес машины в горах Дагестана: видео
По словам очевидцев, спустя всего несколько минут на этом участке начался камнепад, и дорога оказалась заблокирована на несколько часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мощный сель сошел на одну из горных дорог в Дагестане. Огромный водопад из грязи и камней появился над узкой трассой. Видеозапись опубликовали очевидцы. В каком именно районе Дагестана это произошло, не уточняется.
На кадрах видно, что движение моментально остановилось, но некоторых водителей это ничуть не испугало. Кто-то даже решил проскочить под грязевым водопадом.
Обошлось без пострадавших, но это было крайне опасно для жизни. По словам очевидцев, спустя всего несколько минут на этом участке начался камнепад, и дорога оказалась заблокирована на несколько часов.
Причиной схода селевого потока стали сильные дожди, обрушившиеся на большую часть территории республики.