Путин и Мишустин поздравили актера Ливанова с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с 85-летием советского и российского актера, сценариста, режиссера Василия Ливанова.

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Василий Борисович является «подлинным корифеем отечественного киноискусства».

«Ваши актерские работы, все ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений», - говорится в поздравлении президента.

Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Михаил Мишустин также поздравил Ливанова с юбилеем. Премьер отметил, что каждая роль Василия Ливанова неповторима.

«Вы обладаете особым даром, умеете очень достоверно воплощать на экране замысел великих писателей, погружать зрителей в атмосферу их произведений», - говорится в поздравлении.

Напомним, в воскресенье, 19 июля, Василий Ливанов празднует свое 85-летие. В первую очередь он знаком зрителям по роли гениального английского сыщика в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».

Актер также снялся в более чем 40 фильмах, среди них - «Коллеги, «Звезда пленительного счастья», «Ярославна, королева Франции».