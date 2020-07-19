Путин и Мишустин поздравили актера Ливанова с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с 85-летием советского и российского актера, сценариста, режиссера Василия Ливанова.
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Василий Борисович является «подлинным корифеем отечественного киноискусства».
«Ваши актерские работы, все ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений», - говорится в поздравлении президента.
Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
Михаил Мишустин также поздравил Ливанова с юбилеем. Премьер отметил, что каждая роль Василия Ливанова неповторима.
«Вы обладаете особым даром, умеете очень достоверно воплощать на экране замысел великих писателей, погружать зрителей в атмосферу их произведений», - говорится в поздравлении.
Напомним, в воскресенье, 19 июля, Василий Ливанов празднует свое 85-летие. В первую очередь он знаком зрителям по роли гениального английского сыщика в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».
Актер также снялся в более чем 40 фильмах, среди них - «Коллеги, «Звезда пленительного счастья», «Ярославна, королева Франции».