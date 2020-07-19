Во Франции полиция задержала мужчину по делу о пожаре в соборе в Нанте
Правоохранительные органы задержали мужчину в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант.
Местные СМИ сообщают, что речь идет о 39-летнем мигранте, который работал добровольцем в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара.
Мужчина был задержан, как уточняется, для проверки «противоречий в его расписании». В полиции уточнили, что на данной стадии речь идет только о проверке, сообщает телеканал BFMTV.
Напомним, пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел в субботу утром, 18 июля. В результате, сгорели витражи и старинный орган, а также безвозвратно утрачено несколько реликвий истории Нанта.
Лишь спустя несколько часов удалось локализовать крупный пожар в соборе XV века.
Местная прокуратура начала расследование по подозрению в умышленном поджоге здания.