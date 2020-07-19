Самый лучший Шерлок Холмс: актеру Василию Ливанову исполнилось 85 лет

Сегодня советскому актеру, сценаристу и режиссеру Василию Ливанову исполняется 85 лет. Зрителям он прежде всего знаком по роли гениального английского сыщика в советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Дуэт Василия Ливанова и Виталия Соломина на родине Шерлока признали лучшим в истории. Орден Британской империи, полученный Василием Борисовичем в 2006 году из рук самой королевы Елизаветы II в очередной раз подтвердил гениальную и тонкую игру актера.

Также Ливанов удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства получил орден Почета.

Помимо работы в кино («Звезда пленительного счастья», «Игрок», «Синяя тетрадь») Ливанов много времени посвятил озвучиванию персонажей из знаменитых мультфильмов. Его голосом говорят такие любимые многими советскими и российскими детьми персонажи, как: Карлсон, крокодил Гена, удав из картины «38 попугаев».

Вместе с Юрием Энтиным и Геннадием Гладковым Ливанов создал «Бременских музыкантов» и «По следам бременских музыкантов».

Василий Борисович по-прежнему бодр и активен. Всего несколько месяцев назад на экраны вышел его новый фильм - Медный всадник России. Ливанов выступил и продюсером, и режиссером, и сценаристом ленты.