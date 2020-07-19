СМИ сообщили о беспокойстве США из-за запрета на экспорт российского зерна

Ограничение на экспорт пшеницы, которое было введено в России из-за пандемии коронавируса, вызывает у США беспокойство. Об этом пишет американское издание National Interest.

По мнению автора статьи, в 2028 году РФ может начать контролировать около 20% мирового рынка зерна. А в связи с глобальным потеплением страна станет более мощной «зерновой державой». Как пишет издание, лесные пожары и засуха приведут к тому, что другие страны станут полностью зависимыми от поставок из России.

В конце апреля РФ до 1 июля приостановила экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. В Минсельхозе объяснили, что эта мера должна стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны.