Ученые предупредили о появлении нового океана

Ученые рассказали о возможном появлении в будущем нового океана.

Специалисты уточнили, что через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом. В результате этого процесса континент «расколется» на две части.

Этот участок континента, по прогнозам ученых, находится в регионе Афар в Эфиопии, который расположен на стыке трех тектонических плит. Постепенно они отделяются друг от друга.

Ученые напоминают, что в 2005 году в регионе образовалась трещина, длина которой сейчас составляет около 56 километров, сообщает телеканал NBC News.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом», - отметил британский ученый Кристофер Мур.

Он предположил, что явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили зарождение нового континента в Индийском океане. Специалисты вывели гипотезу, что сиенитовый массив острова Кергелен превратится в полноценный материк через миллионы лет.