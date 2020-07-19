Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве за минувшие сутки скончались 14 пациентов, у которых была диагностированы пневмония и были положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В общей сложности в столице умерли 4 299 человек, у которых был подтвержден коронавирус. За все время пандемии в Москве было зафиксировано более 233 тысяч инфицирования COVID-19, выздоровели за это время более 170 тысяч человек.

Ранее в Минздраве сообщили, что если в России и будет вторая волна коронавируса, то она окажется намного слабее первой. Специалисты ожидают осенью всплеск вирусных заболеваний, в том числе и COVOD-19.