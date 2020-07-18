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В Армении рассказали об обстановке на армяно-азербайджанской границе

Виктория Ивашечкина
09:40 18.07.2020
Бои на границе двух стран начались в воскресенье, 12 июля.
В Армении рассказали об обстановке на армяно-азербайджанской границе
© Фото: mill.am, Instagram

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян рассказала, что в ночь на субботу, 18 июля, обстановка на армяно-азербайджанской границе была относительно спокойной.

Однако она отметила, что периодически азербайджанские военные все же вели бесцельный огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным недалеко от сел трех сел.

Напомним, бои на границе двух стран начались 12 июля этого года. Стороны обвинили друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом прекратить боевые действия и начать шаги по деэскалации конфликт.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан заявили о гибели четырех военных на границе. Позже в Ереване сообщили об обстреле машины МЧС Армении азербайджанским беспилотником.

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