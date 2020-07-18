Куратор делегации ветеранов ВОВ рассказал подробности задержания дочери создателя Т-34 на украинской границе

Куратор делегации ветеранов Великой Отечественной войны Михаил Исаев заявил, что сотрудники СБУ, задержавшие группу на приграничном пункте Гоптовка во время возвращения в Харьков из Белгородской области, были предупреждены о приезде. Среди задержанных оказалась и пожилая дочь создателя танка Т-34 Михаила Кошкина Татьяна.

«Они заранее предупредили таможню, что будет такой-то водитель, такая-то машина, такие-то пассажиры возвращаются. Приказано было обеспечить задержание, досмотр, обыск - а он такой тщательный был. Им думалось, что там есть что-то похлеще памятных медалей», - сказал Исаев телеканалу «Звезда».

Из Белгородской области, где проходили мероприятия, посвященные памятным событиям Прохоровского сражения, мужчина вез в Харьков 50 медалей в честь 75-летия Великой Победы. Он отметил, что еще во время обыска дал пояснения. Украинские спецслужбы пригрозили куратору делегации уголовным делом.

«Устно было сказано, что это попадает под статью 436 - это тема декоммунизации», - отметил Исаев.

Мужчина уточнил, что даже не думал, что провоз медалей, которые напоминают о победе конкретных людей, может стать поводом для обвинения.

В случае уголовного дела Исаеву грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.