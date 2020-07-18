В Раде призвали распустить руководство Украины для спасения страны

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович рассказал, что Украину удастся спасти только в том случае, если действующая власть уйдет в отставку.

Так, по мнению политика, сегодняшнее руководство Украины не скрывает, что «пришло одноразово».

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и тогда, может, что-то мы успеем оставить Украине», - объяснил депутат.

Ранее сообщалось, что Вадим Рабинович утверждал, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства.