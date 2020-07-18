В Раде призвали распустить руководство Украины для спасения страны
По мнению оппозиционера, действующий президент не скрывает, что он и его помощники пришли к власти на один срок.
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович рассказал, что Украину удастся спасти только в том случае, если действующая власть уйдет в отставку.
Так, по мнению политика, сегодняшнее руководство Украины не скрывает, что «пришло одноразово».
«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и тогда, может, что-то мы успеем оставить Украине», - объяснил депутат.
Ранее сообщалось, что Вадим Рабинович утверждал, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства.