Потерявшая зуб в прямом эфире украинская ведущая объяснила произошедшее

Маричка Падалко, у которой во время прямого эфира выпал зуб, рассказала телезрителям, почему так произошло. На своей странице в Instagram она написала, что потеряла не весь зуб, а только его часть, которую недавно установил стоматолог.

Ведущая сообщила, что это первый курьезный случай за 25 лет работы на телевидении.

«Прямой эфир тем и прекрасен, что всегда непредсказуем», - написала Падалко.

Она уточнила, что часть зуба потеряла около десяти лет назад, когда маленькая дочь случайно ударила ее будильником. Ведущая недавно обновила пломбу, но не прислушалась к рекомендациям стоматолога.

«Он запретил надкусывать еду передними зубами», - сообщила Падалко.

Ведущая отметила, что слава пришла откуда не ждали и поблагодарила зрителей за теплые слова.

Инцидент произошел 15 июля. Ролик быстро стал вирусным. А пользователи похвалили ведущую за невозмутимость и выразили ей сочувствие.