Канадская полиция сочла преступлением осквернение кенотафа дивизии СС «Галичина»

В городе Оквилл в Канаде полиция начала расследовать инцидент с осквернением кенотафа солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» как преступление, совершенное на почве ненависти. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местное издание Ottawa Citizen.

Отмечается, что неизвестные оставили на могильной плите надпись «Нацистский военный памятник» между 19 и 21 июня.

«Из-за содержания граффити это преступление расследуется как преступление, совершенное на почве ненависти», - отметили в полиции.

В середине июля правоохранители опубликовали новый пресс-релиз, в котором разъяснили свою позицию. Они заявили, что исходили из того, что преступление было направлено против граждан Украины в целом.

«Ни на одном из этапов полицейская служба Халтона не исходила из того, что определенной группой, против которой было сделано граффити, были нацисты», - сказано в сообщении.

Полицейские извинились передо всеми, кому могли причинить боль, и уточнили, что не поддерживают нацистов.

Дивизия СС «Галичина» была создана на западной Украине в период Второй мировой войны. Ее военнослужащие совершали преступления против мирного населения, в том числе принимали участие в уничтожении села Гута Пеняцка в Польше. Дивизия была разгромлена Красной армией летом 1944 года.