Врач назвал напиток, препятствующий росту раковых клеток

Онколог Иван Карасев посоветовал включить в рацион куркуму. Врач отметил, что специя является сильным противовоспалительным средством и препятствует росту раковых клеток.

«Куркума останавливает процесс ангиогенеза и стимулирует апоптоз (гибель) раковых клеток» - подчеркнул Карасев.

Онколог также добавил, что лабораторные исследования действительно доказали: специя снижает рост опухоли и усиливает эффект химиотерапии.

Куркума, по мнению специалиста, усваивается, если смешать ее с черным перцем. В сутки рекомендуется употреблять чайную ложку данной специи. При этом Карасев отметил, что куркуму необходимо покупать органическую.

«Отмечу такой момент, покупая дешевую куркуму в магазине, вы получаете примерно 20% чистого продукта из 100%. Куркуму лучше брать органическую», - рассказал Иван Карасев в своих соцсетях.

Специю онколог порекомендовал использовать для приготовления полезного утреннего напитка.

Для этого нужно добавить в стакан теплой воды кусочек имбиря (сантиметр), половину лимона, щепотку черного перца, чайную ложку меда и столько же куркумы. При этом, как отметил врач, можно использовать блендер, соковыжималку или мелко нарезать ингредиенты кусочками, далее залить массу кипяченой водой и выпить получившийся коктейль.

Ранее сообщалось, что онколог рассказал об опасности определенных продуктов. В частности, по мнению специалиста, избыточное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли.