Расчеты «Торнадо-С» проведут военные учения в рамках внезапной проверки

Реактивное соединение Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской области проведут учения в рамках внезапной проверки ВС России. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Расчеты «Торнадо-С» в составе дивизионов совершат марш в назначенные районы на полигон Капустин Яр.

Они выполнят мероприятия по развертыванию, и обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии.

Также артиллеристы покажут маскировку комплексов, развертывание их в боевое положение, и отработку поражения позиционных районов комплексов ПВО и высокоточного оружия условного противника.

Ранее сообщалось, что в РФ была объявлена внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства. Отмечалось, что на внезапную проверку было привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники.