В Ассоциации туроператоров назвали сроки восстановления отрасли

Без помощи со стороны государства пострадавшая от пандемии коронавируса туристическая отрасль сможет вернуться на докризисный уровень не ранее конца 2021 года - середины 2022 года. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-форуме «Россия: Туризм - 2020» сообщила, что индустрия пытается восстановиться за счет того, на чем сейчас можно зарабатывать, то есть за счет внутреннего туризма.

«Безусловно, внутренний туризм получил большое преимущество: все зарубежные государства закрыты, а сроки открытия неясны», - заявила она.

Она отметила, при том, что российские города открыты, у Роспотребнадзора есть определенные требования, касающиеся размещения в отелях, экскурсий и прочих туристических услуг.

«Мы находимся в ситуации, в которой у нас, с одной стороны, появляются новые возможности, а с другой - новые ограничения», - добавила Ломидзе.

По словам исполнительного директора АТОР, в настоящее время не все туристические объекты соответствуют санитарным требованиям из-за нехватки финансовых средств.

А отношение россиян к отдыху в данный период, по словам Ломидзе, делится на три вида. Около 40 процентов не озабочены вопросом безопасности и готовы поехать в любой город внутри страны. Столько же путешественников хотят отдохнуть, но беспокоятся о здоровье.

«Еще 20 процентов - довольно обеспеченные туристы, которые хотят получать за немалую плату соответствующий комфорт и меры безопасности. Поэтому все самые дорогие объекты раскуплены до конца августа», - заявили в АТОР.

Ломидзе добавила, что Ассоциация туроператоров и Ростуризм совместно принимают меры для стабилизации ситуации.