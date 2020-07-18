Врач заявил о необходимости прививки от гриппа из-за COVID-19 этой осенью

Завотделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен заявил, что прививки от сезонного гриппа этой осенью стоит сделать обязательными.

Это, по словам медика, снизит нагрузку на медицинскую систему. Поскольку сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию COVID-19.

«Государство (Израиль) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — подчеркнул Гай Хошен в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, в условиях пандемии осенью ситуация может осложниться. В первую очередь из-за того, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от симптомов коронавируса.

«В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет сложно определить разницу», - подытожил врач.

Ранее сообщалось, что израильский ученый рассказал, чем вакцина COVID-19 будет напоминать прививку от гриппа. По его мнению, вакцина от коронавируса будет облегчать симптомы заболевания, а не предотвращать его полностью