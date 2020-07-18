«Утратили разум, нравственность и доверие»: глава МИД КНР сделал заявление по США

Соединенные штаты утратили разум, нравственность и доверие. Об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД Китая Ван И.

«США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других», - сказано в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Ван И считает, что США доводят до крайности политику запугивания, односторонних действий и эгоизма. В отношении Пекина Вашингтон умышленно провоцирует идеологическое противостояние.

«Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны», - добавил дипломат.

Кроме того, глава китайского МИД уверен, что РФ и КНР должны продвигать на более высокий уровень как двусторонние отношения, так и работать со странами, занимающими объективную и справедливую позицию.