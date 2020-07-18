Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Утратили разум, нравственность и доверие»: глава МИД КНР сделал заявление по США

Иван Линдеманн
06:48 18.07.2020
Ван И считает, что Вашингтон доводит до крайности политику запугивания, односторонних действий и эгоизма.
«Утратили разум, нравственность и доверие»: глава МИД КНР сделал заявление по США
© Фото: Guenter Fischer, Globallookpress

Соединенные штаты утратили разум, нравственность и доверие. Об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД Китая Ван И.

«США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других», - сказано в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Ван И считает, что США доводят до крайности политику запугивания, односторонних действий и эгоизма. В отношении Пекина Вашингтон умышленно провоцирует идеологическое противостояние.

«Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны», - добавил дипломат.

Кроме того, глава китайского МИД уверен, что РФ и КНР должны продвигать на более высокий уровень как двусторонние отношения, так и работать со странами, занимающими объективную и справедливую позицию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.07.2020, 00:23
S&P подтвердило экономический рейтинг России со стабильным прогнозом
Дата18.07.2020, 07:00
В Кызыле стартовало строительство медцентра Минобороны РФ
Дата17.07.2020, 08:26
«Реал Мадрид» в 34-й раз стал чемпионом Испании
Дата16.07.2020, 12:15
В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион
Дата17.07.2020, 10:13
СК опроверг версию об уничтожении тел членов семьи Романовых кислотой
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:05 В стране и мире
Эксперты ВОЗ отправятся в Китай для изучения животного происхождения COVID-19
07:00 Армия
В Кызыле стартовало строительство медцентра Минобороны РФ
06:22 В стране и мире
Конкурент Starlink: Роскосмос представит глобальную спутниковую систему «Сфера»
04:42 В стране и мире
Автомобиль, поезд, самолет: как выгоднее всего добраться до Крыма
03:58 Армия
Видео
Ювелирная точность: как проходят учения морской авиации Северного флота
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Успокаивающий спасенного ребенка сотрудник МЧС стал героем соцсетей: видео
Видео
Диетолог назвала лучшее мясо для шашлыка
Анатомия обмана: названы способы разоблачения телефонных мошенников
Астрономы обнаружили в центре галактики-призрака редкий объект
Видео
Сбой в Матрице: в Колумбии белый голубь внезапно завис в воздухе
Видео
Есть и не толстеть: диетолог объяснила правила питания на удаленке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.