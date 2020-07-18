Автомобиль, поезд, самолет: как выгоднее всего добраться до Крыма

В России в самом разгаре туристический сезон. В условиях закрытия границ из-за пандемии коронавирусной инфекции, тысячи отдыхающих ринулись на отечественные курорты. Здравницы Краснодарского края и Крыма едва справляются с наплывом отдыхающих. Тем временем, добраться до крымского побережья можно тремя способами: на автомобиле, самолете и поезде.

Так, дорога из Москвы до Судака на автомобиле обойдется, в среднем, в девять-десять тысяч рублей. Стоимость зависит от загрузки авто, его типа и среднего расхода топлива.

Те, кто хочет ехать к морю в менее спартанских условиях, могут воспользоваться пассажирскими поездами. Стоимость одного плацкартного места в разгар сезона доходит до четырех тысяч рублей. На билеты туда-обратно семья с двумя детьми потратит 32 тысячи рублей. Купе обойдется дороже – семь тысяч рублей на одного и 60 тысяч на семью из четырех человек.

Примерно столько же придется заплатить авиапутешественникам. Билет в экономическом классе из Москвы в Крым стоит восемь тысяч рублей. Четыре билета в обе стороны обойдутся уже в 64 тысячи.

Уставшие от самоизоляции россияне готовы платить такие деньги. Ведь за первые десять дней после снятия всех коронавирусных ограничений в Крыму полуостров посетили уже около 400 тысяч человек. Всего власти ожидают около 1,5 миллионов гостей и это только в июле.