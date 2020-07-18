Успокаивающий спасенного ребенка сотрудник МЧС стал героем соцсетей: видео

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором спасатель разговаривает с эвакуированным из подтопленного автобуса грудным ребенком. Переноска, в которой находится малыш, укрыта кителем, а сам сотрудник МЧС по-отечески успокаивает ребенка, пока его коллеги спасают родителей.

Героем оказался старший инструктор газодымозащитной службы МЧС, старший прапорщик внутренней службы Артур Терзиев. Сам инцидент произошел в Краснодаре еще 14 июля. Тогда на город обрушился залповый ливень.

Дождь лил с такой силой, что затопил улицы в считанные минуты. За два часа выпала двухмесячная норма осадков. Автомобилисты и пассажиры автобусов оказались заблокированы среди потоков воды. Ребенок вместе с родителями находился в одном из микроавтобусов.

«На подтоплении я работал с двумя коллегами. Первым переправили на берег ребенка и передали его мне. Пока спасатели эвакуировали родителей, я разговаривал с малышом, чтобы тот не испугался», - рассказал Терзиев, слова которого приводит пресс-служба МЧС.

История со спасением родителей ребенка завершилась благополучно и вскоре семья воссоединилась. По словам Артура Терзиева, в МЧС он работает уже 18 лет и часто спасает маленьких детей на пожарах и при подтоплениях.

По его словам, главное уметь сохранять спокойствие в сложных ситуациях и контролировать свои эмоции. Тогда и люди, которым ты помогаешь, прекращают паниковать, отмечает мужчина.