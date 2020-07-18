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Диетолог объяснила, почему деликатесы больше не в моде

Тамара Астапенкова
05:28 18.07.2020
По словам Ирины Лизун, сегодня появляется общая тенденция в умеренности и здоровом питании
Диетолог объяснила, почему деликатесы больше не в моде
© Фото: pixabay

Для россиян то, что еще 20 лет назад казалось деликатесом, сейчас потеряло свою привлекательность. Почему так произошло объяснила радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

«Двадцать лет назад салат оливье казался верхом кулинарного искусства, сейчас в современной семье есть возможность готовить его хоть пять раз в неделю, просто редко кто это делает. В эпоху дефицита фуа-гра казалась пищей небожителей, сегодня каждый может не за космические деньги найти ее в любом крупном супермаркете», - пояснила эксперт.

Она добавила, что в 90-е годы, россияне употребляли большое количество деликатесов, которые были недоступны в советское время, начиная от сырокопченой колбасы и заканчивая разнообразными кондитерскими изделиями. Сейчас многие начали понимать, что вкусной может быть здоровая и полезная пища.

«То, что раньше казалось вкусным – жирное, сладкое – перестало иметь свою привлекательность, появилось понимание того, что тело надо не баловать, а за ним надо ухаживать, заботиться о нем», – рассказала Ирина Лизун.

По ее словам, сегодня в России появляется общая тенденция в умеренности и здоровом питании. Люди начали обращать внимание на состав продуктов, их экологичность и натуральность.

«Но из-за большого количества информации люди часто боятся съесть лишнее. Спектр потребляемых продуктов становится слишком маленький, и это плохо. Чем разнообразнее питание, тем больше возможность получить витамины и микроэлементы из пищи», - пояснила диетолог.

Она отметила, что у россиян вырос интерес к биологическим добавкам, которые действительно могут улучшить ежедневный рацион. Но не стоит забывать, что если употреблять 20 – 40 препаратов, то сложно учитывать их взаимодействие.

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