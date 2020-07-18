Возрождение торговли: под Алеппо появится оптовый овощной рынок

Сирийские крестьяне скоро получат возможность спокойно торговать овощами и фруктами на новом оптовом рынке. Его строят на окраине Алеппо. Несмотря на жару, работа не останавливается. По словам главного инженера Мустафы Аль-Али, будет оборудовано около 170 мест для торговли.

Сам Мустафа учился и долго работал в России. Вернулся, когда понял - родная страна нуждается в нем. Инженер-строитель сейчас одна из самых востребованных профессий в Сирии, а такие объекты как рынок, очень важны для города.

Сейчас стихийный рынок, куда привозят на продажу овощи и фрукты со всех окрестных деревень, расположен на обочине оживленной улицы. Тут постоянно грязно и шумно, а это очень некомфортно для продавцов и покупателей.

«Это овощная база, оптовая овощная база. Во время войны была временная, но это неудобно. Поэтому городская власть решила построить овощную базу за городом. Мы ее и строим как раз, практически 90 процентов уже готово», - рассказал Мустафа.

Новый рынок будет расположен на окраине города. Во время боевых действий здесь проходила линия фронта, до сих пор остались знаки, которыми боевики отмечали зачищенные дома.

Неподалеку, на месте старого рынка, строители возводят современный торговый центр. Работы еще очень много, отмечают рабочие. Боевики сравняли с землей все постройки.

«Приходится много усилий приложить, чтобы исправить все, что натворили тут боевики. Они тут все разрушили. Здание не раз подвергалось бомбежкам. Тут повсюду следы попаданий мин, одно время здесь был тюрьма, в которой держали тех, кто отказывался воевать за террористов», - объясняет рабочий Сулейман Ахмед.

Работы будут завершены через полгода, говорит главный инженер. После того, как его бригада закончит с торговым центром, сразу отправится на помощь строителям, восстанавливающим жилой фонд. Момента, когда можно будет вернуться в свои дома, давно ждут беженцы, которые пока вынуждены жить во временных центрах размещения.