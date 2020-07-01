Адвокат Ефремова удивился количеству потерпевших по делу о ДТП

В уголовном деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший. Им стал сын погибшего в аварии водителя Сергея Захаров и его гражданской супруги Ирины, рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

По словам юриста, его удивляет такое количество потерпевших.

«В рамках уголовного дела обычно трудно найти даже одного потерпевшего, который пойдет по судам и следствиям. А здесь развернулась настоящая борьба», - сказал он в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Пашаев подчеркнул, что назначенная судом компенсация, которая может составить до миллиона рублей, выплачивается единой суммой, а не каждому человеку в отдельности. От количества потерпевших ее размер не зависит.

Потерпевшими по делу актера уже признаны старший брат погибшего, бывшая жена, с которой он оставался в юридическом браке, а также старший сын.

Смертельное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов, как показала экспертиза, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу, где врезался в фургон под управлением Захарова. Мужчина получил множественные травмы и позже скончался в больнице. Сам актер не пострадал. Против него завели уголовное дело, Ефремов находится по домашним арестом.

Артист признал свою вину и выразил готовность выплатить компенсацию родственникам погибшего, однако они отказались от этого предложения. Ранее Ефремов выразил готовность усыновить несовершеннолетних детей погибшего.