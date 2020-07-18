В подмосковных Мытищах полыхает склад с картоном: видео

В подмосковных Мытищах на площади 7,5 тысяч квадратных метров горит склад с картоном. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«В 02.56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре. Производственно-складское строение, металлическое, общая площадь застройки 150х50 метров, высота 6 метров, на складе хранится упаковочная тара (картон)», - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в одном метре от горящего склада расположено здание газовой котельной, обшитой сендвич-панелями. Кроме этого к складу вплотную пристроено административное трехэтажное здание.

«В 04.12 – локализация пожара на площади 7500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают 85 человек и 26 единиц техники. Устанавливаются причины произошедшего.