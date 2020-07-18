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Диетолог назвала лучшее мясо для шашлыка

Тамара Астапенкова
04:39 18.07.2020
По словам Анны Коробкиной, ВОЗ рекомендует красное мясо есть 1 раз в неделю, птицу - 3 - 4 раза в неделю.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

Телятина, свинина и индейка – лучшее мясо для приготовления вкусного и полезного шашлыка. Но не стоит забывать и о рекомендациях ВОЗ. Об этом рассказала «Звезде» диетолог Анна Коробкина.

По мнению эксперта, на первом месте в рейтинге мяса для шашлыка идет телятина или говядина. Это мясо является одним из ценнейших, и рекордсменом по содержанию такого микроэлемента, как железо.

«В индейке тоже достаточно железа. Поэтому те, кто исключает из своего рациона красное мясо, могут прекрасно заменить его индейкой», - рассказала Коробкина.

Она добавила, что ВОЗ рекомендует есть красное мясо раз в неделю, а вот мясо птицы можно употреблять 3 - 4 раза в неделю.

«Свинина, как ни странно, также считается отличным видом мяса. А по усваиваемости занимает второе место», - пояснила диетолог.

Свинину рекомендуют кормящим женщинам для стимуляции выработки грудного молока. В ней содержится арахидоновая кислота, которая отвечает за выработку иммунного ответа на воздействие вирусов и бактерий, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что в России теперь есть ГОСТ на шашлык. Росстандарт утвердил правила, согласно которым эксперты в лабораториях будут проверять популярное мясное блюдо перед продажей. Стандарты коснулись размеров кусочков - от миниатюрных (по 30 граммов) до увесистых (90 граммов), упаковки и маринада.

В Роскачестве советуют при выборе шашлыка обратить внимание на дату изготовления, а также однородность кусочков, они должны быть примерно одинакового размера, чтобы приготовились одновременно.

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