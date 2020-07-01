В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся после столкновения с такси на втором километре трассы Чехов - Кресты. В автобусе в момент ДТП находились 15 человек, восемь из которых получили различные травмы. Трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, водитель такси двигался по второстепенной дороге и не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автобусом ГАЗ, который ехал по главной дороге.

Как сообщает ГУ МВД по Московской области, сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. Движение в районе аварии затруднено.