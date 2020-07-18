Конкурент Starlink: Роскосмос представит глобальную спутниковую систему «Сфера»
Роскосмос планирует представить на рассмотрение правительства Российской Федерации программу создания конкурента Starlink. Речь о спутниковой системе «Сфера». В следующем месяце ее презентуют с учетом внесенных ранее замечаний.
«Доработанная по замечаниям правительства подпрограмма “Сфера” государственной программы “Космическая деятельность России” согласована со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, включая Минсвязи России и Минтранс России, находится на согласовании в Минэкономразвития России и Минфине России и будет представлена на утверждение в правительство РФ в августе текущего года», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы корпорации.
Создание проекта «Сфера» в 2018 году анонсировал президент Владимир Путин. Всего в отечественную спутниковую систему должны войти около 600 орбитальных аппаратов. Помимо спутников связи, в «Сферу» будут включены аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.