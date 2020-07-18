Анатомия обмана: названы способы разоблачения телефонных мошенников

В беседе с незнакомцем, в котором вы раскрыли телефонного мошенника, не стоит просто вешать трубку. Такому человеку необходимо открыто заявить о том, что его разоблачили и пригрозить обратиться в правоохранительные органы.

Такая решимость обычно действует на нечистых на руку собеседников отрезвляюще. К таким выводам пришел генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. В противном случае, мошенники будут звонить на ваш телефонный номер снова и снова, пытаясь подобрать ключик к вашим персональным данным считает он, и не исключено, что однажды им это удастся.



«Чтобы грамотно избавиться от мошенников в телефонном разговоре или в переписке, необходимо прежде всего определить, что это именно мошенник. Аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга. Речь идет о популярной услуге, которая заинтересует всех», - уточняет эксперт в интервью агентству «Прайм».



Очень часто мошенники звонят от лица банка, государственного органа или другой партнерской организации с просьбой уточнить ваши персональные данные. Чтобы избежать обмана, эксперт рекомендует подвергать сомнению любые нестандартные способы коммуникации.

То есть, если вы привыкли переводить деньги через мобильные приложения, и вам поступает звонок с непонятного номера, лучше подвергните его сомнению и попросите уточнить ваши данные максимально детально.