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Эксперты ВОЗ отправятся в Китай для изучения животного происхождения COVID-19

Ян Брацкий
07:05 18.07.2020
Ученые должны будут выяснить, как вирус передается от животного к человеку.
Эксперты ВОЗ отправятся в Китай для изучения животного происхождения COVID-19
© Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения планирует направить в Китай интернациональную команду специалистов для изучения возможного животного происхождения коронавирусной инфекции.

Об этом журналистам заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям организации Майкл Райан. По его словам, подготовка миссии может отнять несколько недель.

«Мы находимся в контакте с экспертами по всему миру, чтобы составить команду для новой миссии в Китай. Не просто составить такую команду, учитывая, что она будет носить интернациональный характер», - заявил Райан, слова которого приводит «Коммерсантъ».

В настоящее время, по его словам, эксперты ВОЗ завершают выработку плана совместных с китайскими коллегами действий.  
Костяк группы составят зоологи и эпидемиологи, задачей которых будет выяснить, как вирус передается от инфицированного животного к человеку.

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