Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 14 миллионов

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который суммирует сведения международных организаций, федеральных и местных властей, а также других открытых источников.

По данным университета на 03.30 по московскому времени, в мире заразились коронавирусом 14 037 021 человек, из которых скончались 600 664 пациента.

Лидирует по количеству инфицированных коронавирусом США, в стране зарегистрировано 3 638 002 случая заражения, на втором месте следует Бразилия – 2 046328 человек с COVID-19, на третьем месте Индия – 1 003 832 выявленных случая заражения.

Ранее в ВОЗ заявили о рекордном суточном приросте выявленных случаев инфицирования коронавирусом. По информации, на 18 июля, во всем мире было выявлено 237 743 человека с COVID-19.