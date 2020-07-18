Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации

Этапы переселения в новые дома участников программы реновации в Москве будет определен до конца 2020 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы», - приводит слова Собянина сайт «Комсомольской правды».

Он уточнил, что график переселения по программе реновации жилищного фонда Москвы сдвинут не будет, поскольку стройки из-за пандемии коронавируса остановлены не были. Собянин добавил, что конкретную дату переселения для каждого дома назвать не получиться, но будут озвучены этапы.

«Этапы назовем, такие-то дома - в эти пять лет, другие дома - в эти пять лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался», - сказал градоначальник.

Мэр Москвы также заявил, что закрыть столицу на фоне распространения коронавируса для людей из регионов невозможно. Он уточнил, что границы города открыты. Москва является крупнейшим транспортным узлом России, в который постоянно приезжают миллионы людей.