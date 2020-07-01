Ученые впервые узнали цвет насекомых во времена динозавров

Китайские ученые впервые выяснили, какого цвета были насекомые во времена динозавров. Палеонтологи просветили электронным микроскопом три десятка кусочков янтаря времен мелового периода, найденных на севере Мьянмы.

Окаменелости, сформировавшиеся около 99 млн лет назад, дошли до наших времен в идеальном виде, а насекомые внутри них сохранили свои оригинальные цвета.

Так, исследователи обнаружили, что древние паразитические осы-блестянки (Chrysis) были очень похожи на современных представителей этого семейства: их отличала яркая сине-зеленая расцветка. Многие мухи и жуки мелового периода оказались окрашены в фиолетовый и синий цвета, говорится в публикации научного журнала Proceedings of the Royal Society B.

«Цветные» окаменелости заставили ученых задуматься, почему большинство сохранившихся в янтаре насекомых черные или одноцветные. Они распили часть подобных находок и изучили их структуру панцирей ископаемых: выяснилось, что при формировании янтаря часто повреждаются наноструктуры, которые придают насекомым блестящую металлическую окраску. Ответ на вопрос, почему это происходит, исследователям еще предстоит найти.