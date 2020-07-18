В Подмосковье стартовал форум «Территория смыслов»

В подмосковном Солнечногорске стартовал Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов», который является одной из крупнейших молодежных площадок России. В этом году форум пройдет с 18 июля по 2 сентября.

По словам главы Росмолодежи Александра Бугаева, сделано все, чтобы обеспечить безопасность ребят. Предприняты меры для необходимого социального дистанцирования, все участники проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.

«Мы очень рады, что форум стартовал. Мы долго ждали этого момента. В этом году особенно, потому что до последнего момента непонятно было, сможем ли мы собрать участников. Но все-таки очень хотелось бы очной встречи, увидеть всех, посмотреть глаза в глаза и зарядиться энергией от наших участников, которые потрясающие, уникальные и самые лучшие», - сказал генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Программный директор форума Максим Навдаев отметил, что «Территория смыслов» стала для участников настоящим социальным лифтом. В общей сложности запланировано шесть тематических смен: «Амбассадоры форума», «Гражданское общество», «Политика и сетевые лидеры», «Вызовы образования», «Служение Отечеству» и «Цифровая экономика».