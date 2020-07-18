Готическая жемчужина: опубликованы кадры горящего собора в Нанте

В соцсетях очевидцы публикуют кадры горящего собора Петра и Павла во французском Нанте, который считается одной из самых крупных готических церквей в мире. На роликах видно, что здание горит внутри, по городу распространяется черный дым.

В соборе, построенном в 1434 году, происходили многие исторические события. Считается, что через шесть лет после его возведения, в нем исповедовался перед казнью маршал Франции Жиль де Рэ, известный как Синяя Борода. Именно в соборе Петра и Павла знаменитый д'Артаньян арестовал Николя Фуке.

Сообщалось, что пожар начался около 07:30 утра по местному времени. По оценкам специалистов, ситуация с готическим собором в Нанте складывается более серьезная, чем в горевшем в 2019 году Нотр-Даме. Уже сейчас известно, что огнем полностью уничтожен большой орган XVII века работы Жирардо, сгорели и другие исторические реликвии.

На данный момент пожар в соборе потушен. Представители экстренных служб считают, что это был поджог, поскольку в здании обнаружены сразу три очага возгорания.