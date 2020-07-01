В Москве начали работать участки для голосования по поправкам в Конституцию

В Москве в основной день голосования по поправкам в Конституцию открылись избирательные участки. Всего в столице работают 3,6 тысяч мест, где жители города смогут отдать свой голос за или против изменений в основной закон страны.

При этом 178 участков находятся в больницах и следственных изоляторах.

Обеспечивают проведение плебисцита в российской столице 45 тысяч человек. Это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. За ходом голосования в Москве следят свыше 20 тысяч человек.

Участки будут открыты до 20:00.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес мероприятие на 1 июля. Позже в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести голосование в период с 25 июня по 1 июля. Но основным днем плебисцита станет именно 1 июля. Этот день в России объявлен выходным.