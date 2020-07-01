Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Изменения в Конституцию ТЕГИ

В Москве начали работать участки для голосования по поправкам в Конституцию

Роман Захаров
08:23 01.07.2020
Проведение плебисцита в российской столице будут обеспечивать 45 тысяч человек.
В Москве начали работать участки для голосования по поправкам в Конституцию
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

В Москве в основной день голосования по поправкам в Конституцию открылись избирательные участки. Всего в столице работают 3,6 тысяч мест, где жители города смогут отдать свой голос за или против изменений в основной закон страны.

При этом 178 участков находятся в больницах и следственных изоляторах.

Обеспечивают проведение плебисцита в российской столице 45 тысяч человек. Это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. За ходом голосования в Москве следят свыше 20 тысяч человек.

Участки будут открыты до 20:00.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес мероприятие на 1 июля. Позже в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести голосование в период с 25 июня по 1 июля. Но основным днем плебисцита станет именно 1 июля. Этот день в России объявлен выходным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.07.2020, 08:23
В Москве начали работать участки для голосования по поправкам в Конституцию
Дата30.06.2020, 06:45
Летающий «Медведь»: кадры дозаправки ракетоносца Ту-95МС в воздухе
Дата01.07.2020, 09:00
СМИ: Марадона может стать главным тренером сборной Испании
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Изменения в Конституцию
08:23 В стране и мире
В Москве начали работать участки для голосования по поправкам в Конституцию
06:52 В стране и мире
Видео
Два главных документа: молодожены из Читы в день свадьбы проголосовали за поправки в Конституцию
05:35 В стране и мире
Видео
Исторический день: на востоке России стартовало голосование по поправкам к Конституции
00:17 В стране и мире
В России стартовал последний день голосования по поправкам к Конституции
21:40 В стране и мире
Видео
В ЦИК рассказали о ходе голосования по поправкам к Конституции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:28 В стране и мире
Видео
Перевернутый автобус и машины экстренных служб: опубликованы первые кадры с места крупной аварии в Подмосковье
09:00 Спорт
СМИ: Марадона может стать главным тренером сборной Испании
08:41 В стране и мире
В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами
08:23 В стране и мире
В Москве начали работать участки для голосования по поправкам в Конституцию
08:02 В стране и мире
В России утвердили ГОСТ на шашлык
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
В Алтайском крае на голосование пришел медвежонок: видео
Видео
Проглотившая огромную крысу чайка шокировала прохожих в Риме: видео
Разыскивается почти во всех странах: в Польше задержали украинского «криминального рекордсмена»
Видео
Дерево рухнуло на автомобиль с людьми в Петербурге: видео
«Воспринимает как предательство»: адвокат рассказал об отношении Петросяна к конфликту жены и дочери
Видео
Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.