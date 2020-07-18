ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире за сутки

Количество случаев инфицирования COVID-19 во всем мире за сутки возросло более чем на 259 тысяч, что стало суточным максимумом заболеваемости за все время пандемии. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также, по данным организации, за последние 24 часа в мире умерли 7 360 пациентов с коронавирусом.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией на планете, по подсчетам ВОЗ, сейчас составляет 13 876 441. В России официально подтверждено 765 437 случаев заболевания COVID-19.