Федеральный уровень: в США казнен третий за неделю заключенный

В пятницу по распоряжению федеральных властей США был приведен в исполнение третий на этой неделе смертельный приговор за последние 17 лет. Об этом сообщило издание Des Moines Register.

По информации издания, в тюрьме города Терре-Хот путем смертельной инъекции был казнен 52-летний Дастин Хонкен, осужденный в 2005 году за создание преступной сети по производству и распространению наркотиков. Мужчина также убил пять человек, среди которых были две девочки 6 и 10 лет.

Во вторник в этой же тюрьме был приведет в исполнение смертный приговор для осужденного на федеральном уровне Дэниела Льюис Ли за убийство трех человек. В четверг был приведен в исполнение сметный приговор для Уэсли Айра Перки за убийство двух человек и другие преступления.

Следующая казнь осужденного на федеральном уровне запланирована на 28 августа. Своей участи ожидает Кит Дуэйн Нельсон за похищение и надругательство над десятилетней девочкой.

Издание отмечает, что федеральные власти США в последний раз приводили в исполнение сметный приговор в 2003 году. С этого времени в стране действовал неофициальный мораторий, связанный с несогласованностью правил применения смертельных инъекций.

Ранее сообщалось, что решение о возобновлении практики исполнения смертных приговоров в качестве исключительной меры наказания было принято около года назад. По поручению генпрокурора Уильяма Барра Федеральное бюро тюрем выбрало даты казни четырех заключенных, двое из которых осуждены за убийство, двое – за убийство и насилие в отношении детей.