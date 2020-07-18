Голубоглазые котята: детеныши редкого манула родились в зоопарке Новосибирска

В Новосибирском зоопарке родилось 16 детенышей манула. Потомство принесли сразу три самки, говорится на странице зоопарка «ВКонтакте».

«В Новосибирском зоопарке три самки манулов принесли потомство. В общей сложности у нас сейчас 16 детенышей: у одной самки три котенка, у другой - пять, у третьей - восемь малышей», - уточняется в сообщении.

По словам сотрудников зоопарка, котята уже начали выходить из укрытия, пока осторожно, но с каждым днем их решимость будет расти. Посетители зоопарка могут увидеть манулов с ярко-голубыми глазами – такой цвет они сохраняют только в детстве, со временем глаза зеленеют, а потом становятся желтыми.

© Новосибирский зоопарк vk

© Новосибирский зоопарк vk

Манулов в Новосибирском зоопарке разводят с 1995 года. По программам сохранения вида котят распределяют в зоологические парки по всему миру. Хищник занесен в международную и российскую Красные книги с природоохранным статусом «В состоянии близком к угрожающему».