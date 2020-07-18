В ВОЗ заявили о рекордном суточном приросте больных COVID-19 в мире

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали в минувшие сутки рекордный прирост инфицированных коронавирусной инфекцией - 237 743 случая.

Таким образом, общее количество больных коронавирусом в мире насчитывает 13 616 593 человека. За минувшие сутки от болезни и ее осложнений погибли 5 682 человека, а всего за период пандемии отмечено 585 727 летальных случаев.

Согласно официальным данным, которыми оперирует ВОЗ, наибольшее количество инфицированных в США - 7 154 840 жителей. Второе место за собой сохраняет Европа – 3 008 972 человека.

Предыдущий антирекорд по суточному приросту инфицированных был отмечен 12 июля, тогда в мире появилось 230 тысяч новых больных COVID-19.

Несмотря на неутешительные данные, в ВОЗ выступили против возвращения строгих ограничительных мер, однако эксперты не исключили, что в некоторых странах придется вернуть карантин.