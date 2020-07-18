Ученые разработали сверхчувствительную искусственную кожу

Специалисты Национального университета Сингапура (NUS) создали искусственную кожу, которая распознает прикосновения почти со стопроцентной точностью. Об этом сообщает научный журнал Robotics: Science and Systems.

В процессе создания материала специалисты использовали нейроморфный чип Intel. Искусственная кожа может быстро определять твердость, текстуру и форму предметов.

Предполагается, что разработку будут использовать для усовершенствования структуры применяемых в медицинских целях роботов. Благодаря этой искусственной коже, машины смогут «чувствовать» прикосновения со скоростью передачи сигнала в 1000 быстрее, чем способна реагировать сенсорная система людей.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых, в том числе и российских, разработала сверхтонкую «электронную кожу», которую будут использовать для создания технологий виртуальной реальности. Речь идет о микропередатчике, который может отследить напряженность и направление магнитного поля. Его можно будет носить на коже и манипулировать с его помощью виртуальными объектами.