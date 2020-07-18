В МИД Армении назвали приоритетом прекращение эскалации на границе с Азербайджаном

Приоритетом Еревана в ситуации с обострением на границе с Азербайджаном является устранение препятствий на пути к мирному процессу. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Для Армении было важно предоставление информации о ситуации на границе нашим партнерам по ОДКБ, что и произошло на заседании постоянного совета», - сообщила она.

При этом Нагдалян отметила, что заявление секретариата ОДКБ полностью отражало обеспокоенность Еревана на данном этапе. По ее словам, в этом заявлении однозначно говорилось о напряженности в зоне ответственности ОДКБ.

Дипломат добавила, что армянская сторона контролирует ситуацию, и сейчас нет необходимости в обращении к ОДКБ в ином формате.

Также пресс-секретарь МИД Армении сообщила, что в процесс разрядки были вовлечены сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в частности Россия.

«Министр иностранных дел находился в постоянной связи с российским коллегой... Нашим приоритетом на данном этапе является прекращение эскалации, установление стабильности, ликвидации препятствий на пути к мирному процессу», - подчеркнула Анна Нагдалян.

Ранее в секретариате ОДКБ выразили серьезную озабоченность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. В военно-политическом блоке призвали Ереван и Баку к незамедлительному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ. Позже представитель Армении Виктор Биягов призвал страны-члены ОДКБ к солидарности в условиях сложившейся ситуации и взаимной поддержке.

Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля и продолжается до сих пор. По информации Баку, в результате разгоревшегося противостояния погибли 12 азербайджанских военнослужащих, среди которых один генерал. Ереван сообщил о четырех жертвах и десяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать конфликтующим государствам содействие для стабилизации ситуации.