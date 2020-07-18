СМИ: наследный принц Кувейта будет врио главы государства на время госпитализации эмира

Наследному принцу Кувейта временно передан ряд полномочий главы государства после того, как 91-летний эмир был госпитализирован. Об этом пишет кувейтское информагентство KUNA.

«По указу эмира наследник престола будет временно исполнять некоторые конституционные обязанности эмира», - приводит агентство сообщение администрации монарха.

В материале отмечается, что состояние эмира страны Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха опасения не вызывает, а помещен в больницу глава государства был для проведения обследования.

В 2019 году эмир Кувейта собирался посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из американских клиник. После медобследования монарх вернулся на родину.