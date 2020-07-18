Спикер горсовета Петрозаводска арестован по делу о взятке

Спикер городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Карелии.

Следствию известно, что с 2018 по 2019 годы Боднарчук через посредника получил от представителей коммерческих организаций взятку более чем в 1,5 миллиона рублей за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью петрозаводской администрации. Сейчас ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание, которое грозит парламентарию, составляет 15 лет лишения свободы.

По словам адвоката Боднарчука Елены Аскеровой, обвинение спикеру горсовета предъявили еще в пятницу. Сейчас защита планирует обжаловать его арест.