В Минфине озвучили сроки возвращения к действующим бюджетным правилам

Россия планирует вернуться к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

В ведомстве отметили, что высокая действенность антикризисных мер, предпринятых государством, позволила избежать слишком глубокого сокращения экономики и сделала ее восстановление более динамичным, чем в других странах.

«Это позволяет уже сейчас думать о постепенном возвращении к обычной жизни – в том числе и в сфере бюджетной политики. Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих «бюджетных правил» с 2022 года (с переходным периодом в 2021 году)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спад ВВП в стране в июне замедлился почти вдвое. Стимулом для этого стало продолжения снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.