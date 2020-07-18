Погибший и шесть пострадавших: в Подмосковье столкнулись легковушка и автобус
В соцсетях очевидцы сообщают, что легковушка якобы уходила от погони экипажа ГИБДД.
© Фото: Нетипичный Наро-Фоминск vk
Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля и автобуса в
подмосковном Наро-Фоминске. По факту аварии проводится проверка.
Инцидент произошел в поселке Калининец в черте городского округа днем 18 июля.
«В результате ДТП водитель Mercedes скончался, по предварительной информации, еще шесть человек пострадали», - сообщили РИА Новости в областном главке МВД России.
В соцсетях очевидцы сообщают, что легковушка якобы уходила от погони экипажа ГИБДД, ее водитель не справился с управлением на повороте.