Погибший и шесть пострадавших: в Подмосковье столкнулись легковушка и автобус

Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля и автобуса в

подмосковном Наро-Фоминске. По факту аварии проводится проверка.

Инцидент произошел в поселке Калининец в черте городского округа днем 18 июля.

«В результате ДТП водитель Mercedes скончался, по предварительной информации, еще шесть человек пострадали», - сообщили РИА Новости в областном главке МВД России.

В соцсетях очевидцы сообщают, что легковушка якобы уходила от погони экипажа ГИБДД, ее водитель не справился с управлением на повороте.