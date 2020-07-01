В России утвердили ГОСТ на шашлык

В Росстандарте утвердили ГОСТ на шашлык. Новый стандарт определил правила, согласно которым эксперты в лабораториях будут проверять популярное мясное блюдо, прежде чем он попадет в торговые точки.

Тестировать ломтики замаринованного мяса будет целая команда. По ГОСТу - это как минимум пять специалистов по органолептическим испытаниям.

Маринад будут проверять медным купоросом. Если после его добавления жидкость потемнеет, то продавцам придется убрать продукт с полок магазинов.

Антибиотики в мясе также попадают под запрет. Размер кусочков шашлыка может быть разным: от миниатюрных (по 30 граммов) до увесистых (90 граммов).

Эксперты будут обращать внимание и на качество упаковки. Она должна быть привлекательной на вид, без подтеков или трещин.

В полуфабрикате не должно быть костей, хрящей и жил. Жира тоже - чем меньше, тем лучше.

Эксперты Росстандарта также пришли к мнению, что слишком сухой шашлык - это не всегда ошибка повара. Очень часто конечный продукт получается непригодным для употребления в пищу, если производитель использует мясо старого животного или просроченное сырье. Соответствующий же стандарту шашлык должен получаться мягким и сочным.