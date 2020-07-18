Глава Минздрава Украины заявил об отсутствии медицины в стране

На Украине не существует медицины как системы, есть только очаги оказания медпомощи. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов отметил, что для ведомства является приоритетом все, что касается экстренной помощи, на которую «никто никогда не обращал внимания».

«По сути, у нас медицины как системы не существует в стране. У нас есть очаги оказания медицинской помощи. Их много, они держатся на наших врачах и медперсонале», - сказал он в интервью «РБК-Украина».

Ранее глава Минздрава отмечал, что около тысячи украинских больниц в этом году столкнуться с недофинансированием до 50%. Следствием этого может стать сокращение числа медиков и увеличение времени ожидания помощи для пациентов.